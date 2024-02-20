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ТАСС

КРЭТ за годы работы кратно увеличил поставки по гособоронзаказу

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Станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2»
Станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2».
Источник изображения: invoen.ru

В Концерн "Радиоэлектронные технологии" входит около 70 предприятий по всей стране

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Входящий в Ростех Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) за годы работы кратно увеличил поставки по гособоронзаказу (ГОЗ), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Концерн "Радиоэлектронные технологии" отмечает сегодня пятнадцатилетие. За годы работы КРЭТ кратно нарастил поставки в рамках гособоронзаказа", - отметили в Ростехе.

В КРЭТ входит около 70 предприятий по всей стране. Они работают в самых различных направлениях - от производства средств радиоэлектронной борьбы до медицинской техники. Среди продукции КРЭТ, в частности, авионика для МС-21 и "Суперджетов", комплексы РЭБ "Красуха", самые массовые российские аппараты ИВЛ "Авента". 

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Ростех
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МС-21
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