Роскосмос намерен сотрудничать с частными российскими космическими компаниями

Работа будет основываться на опыте зарубежных стран с учетом отечественной специфики, отметил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Роскосмоса и частных космических компаний РФ будет основываться на опыте зарубежных стран, учитывая при этом отечественную специфику. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"Формат работы с частниками в принципе определен. Он использует опыт зарубежных стран. Но учтены и отечественный опыт, и специфика", - сказал Борисов. По его словам, координирующая роль в создании группировки останется за Роскосмосом, как и оказание пусковых услуг. "У нас не появились компании типа SpaceX. Хотя такие бизнес-проекты, как я знаю, в инициативном порядке начинают на этапе стартапа рождаться. Дай бог им успеха в этой области", - добавил он.

Борисов отметил, что с учетом финансово-экономической ситуации в стране космическим стартапам будет необходима государственная поддержка. "Без субсидирования процентных ставок, может быть, без дополнительных льгот, послаблений с точки зрения уменьшения налогообложения им не обойтись", - указал глава Роскосмоса.