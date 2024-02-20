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ТАСС

Роскосмос планирует в 2024 году осуществить свыше 40 космических пусков

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Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости Олег Урусов

По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, компания прикладывает усилия, чтобы исключить переносы запусков

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 40 космических пусков запланировал Роскосмос до конца этого года. Госкорпорация прикладывает усилия, чтобы исключить переносы запусков, заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"Свыше 40. Но планы всегда остаются планами. Мы и в прошлом году планировали большее количество пусков. Но, к сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу", - сказал Борисов.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что в 2023 году предприняты и в 2024 году продолжаются усилия для обеспечения ритмичной совместной работы предприятий госкорпорации. Это делается для того, чтобы исключить переносы. "Основная задача на этот год - выполнение всей пусковой программы", - подчеркнул Борисов.

В 2023 году Роскосмос провел 19 пусков российских ракет космического назначения. Среди них 17 пусков ракет-носителей семейства "Союз-2" и два пуска ракеты-носителя "Протон-М". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Союз-2 РН
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