Борисов не исключил появления на РОС модуля с искусственной гравитацией

По словам главы Роскосмоса, вопрос адаптации организма космонавта к условиям микрогравитации и его восстановления после длительных полетов стоит достаточно остро

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает перспективу создания модуля с искусственной гравитацией в составе перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"Такая перспектива рассматривается, соответствующие идеи есть и в РКК "Энергия", и в Центре подготовки космонавтов. Вопрос адаптации организма космонавта к условиям микрогравитации и его восстановления после длительных полетов стоит достаточно остро", - сказал Борисов.

По его словам, модуль РОС с искусственной гравитацией позволит использовать полноценные тренажеры, которые улучшат адаптацию космонавтов к невесомости и обеспечат безболезненное возвращение на Землю после длительной экспедиции.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые 3 года. Проект открыт для международного сотрудничества. Так, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генконструктора РКК "Энергия" академика Российской академии наук Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека.