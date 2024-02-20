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ЦАМТО

Япония окажет военную помощь Филиппинам, Индонезии, Малайзии и Вьетнаму для противодействия Китаю

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

ЦАМТО, 19 февраля. Япония планирует оказать долгосрочную поддержку в сфере морской безопасности властям Филиппин, Индонезии, Малайзии и Вьетнама. Данный шаг направлен на противодействие Китаю в Южно-Китайском море.

Как сообщает японская вещательная корпорация NHK, Японское Агентство международного сотрудничества (JICA) разработает 10-летний план поддержки четырех стран, который правительство считает главным приоритетом с точки зрения безопасности.

В прошлом месяце были проведены переговоры с руководством Филиппин и Индонезии. Аналогичные мероприятия запланированы на апрель в Малайзии и Вьетнаме.

Японские официальные лица обсуждают возможность предоставления каждой из названных стран беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных систем, патрульных катеров, а также подготовку персонала. Подробный план будет представлен в марте следующего года.

Япония ранее поставила морское оборудование ряду стран региона в рамках разовых соглашений. Новая инициатива призвана обеспечить устойчивую и нарастающую помощь в течение десятилетия. Токио также рассматривает возможность расширения схемы, включив в будущем в нее Шри-Ланку, поскольку она занимает стратегическое положение в Индийском океане.

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Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Филиппины
Шри-Ланка
Япония
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