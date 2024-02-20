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ТАСС

Борисов: США и РФ не перестанут сотрудничать в космосе даже по истечении программы МКС

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Астронавт NASA Фрэнк Рубио, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Астронавт NASA Фрэнк Рубио, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Даже если страны разойдутся в области пилотируемой космонавтики, то сотрудничество с точки зрения обеспечения безопасности космической деятельности продолжится, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью порталу Pro Космос генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы ведем переговоры с коллегами из NASA, что даже если мы разойдемся в области пилотируемой космонавтики, то сотрудничество с точки зрения обеспечения безопасности космической деятельности продолжится", - сказал Борисов.

По его словам, будет вестись работа по унификации стыковочных модулей, чтобы "в случае необходимости можно было прийти на помощь друг другу". 

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