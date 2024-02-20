Эксперт заявил, что Россия обладает экономическими возможностями продолжать СВО на Украине

Хассан Малик из инвестиционной компании Loomis Sayles отметил, что западные санкции оказали лишь "незначительное влияние на российскую экономику", особенно на военно-промышленную отрасль

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Россия располагает значительными экономическими возможностями для продолжения СВО на Украине. Такое мнение выразил эксперт американской инвестиционной компании Loomis Sayles Хассан Малик порталу Business Insider.

По его словам, с экономической точки зрения у России есть "значительные возможности для продолжения" СВО. Это связано с тем, отмечает эксперт, что конфликт ведется преимущественно за пределами РФ, так что "прямое разрушительное воздействие на производственные мощности и домашние хозяйства России было сравнительно ограниченным".

Кроме того, по оценками Малика, западные санкции оказали лишь "незначительное влияние на российскую экономику", особенно на военно-промышленную отрасль. Устойчивость экономики РФ не в последнюю очередь обусловлена ответными мерами российских властей на введенные Западом ограничения, которые включали параллельный импорт, развитие альтернативных экспортных рынков и новых устойчивых цепочек поставок.