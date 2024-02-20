Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что Россия обладает экономическими возможностями продолжать СВО на Украине

176
0
0
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Хассан Малик из инвестиционной компании Loomis Sayles отметил, что западные санкции оказали лишь "незначительное влияние на российскую экономику", особенно на военно-промышленную отрасль

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Россия располагает значительными экономическими возможностями для продолжения СВО на Украине. Такое мнение выразил эксперт американской инвестиционной компании Loomis Sayles Хассан Малик порталу Business Insider.

По его словам, с экономической точки зрения у России есть "значительные возможности для продолжения" СВО. Это связано с тем, отмечает эксперт, что конфликт ведется преимущественно за пределами РФ, так что "прямое разрушительное воздействие на производственные мощности и домашние хозяйства России было сравнительно ограниченным".

Кроме того, по оценками Малика, западные санкции оказали лишь "незначительное влияние на российскую экономику", особенно на военно-промышленную отрасль. Устойчивость экономики РФ не в последнюю очередь обусловлена ответными мерами российских властей на введенные Западом ограничения, которые включали параллельный импорт, развитие альтернативных экспортных рынков и новых устойчивых цепочек поставок. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
23.12.2022
Белый дом заявил, что помощь США Украине менялась в зависимости от тактики России
30.03.2022
«Авиационную часть операции на Украине будут изучать во всех военных академиях мира»
10.07.2020
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
22.05.2018
Президент Болгарии признал невозможность закупки истребителей в России
01.11.2017
Путин никуда не уйдет, а Западу придется с ним уживаться (The Huffington Post, США)
05.08.2011
Планы модернизации ВВС Мьянмы предусматривают дальнейшее обновление авиационного парка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов