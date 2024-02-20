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ТАСС

В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты разного типа

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

Спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что Киев сосредоточится на получении американских истребителей F-16

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут содержать и обслуживать западные самолеты разного типа, поэтому Киев сосредоточится на получении американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат.

"Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это для нас будет определенно сложный процесс. Поэтому нужно сосредоточиться на цели номер один - F-16", - сказал он в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос журналистов о перспективах получения Киевом французских истребителей.

16 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев надеется получить от Парижа истребители Mirage 2000. В сентябре 2023 года портал Intelligence Online сообщал, что Киев и Париж близки к заключению соглашения о передаче данных истребителей ВСУ.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и планируют передать Украине определенное количество истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 самолета, которые заменены на более современные F-35. Со своей стороны Игнат ранее пояснял, что Киев сейчас не смог бы принять F-16, поскольку в стране отсутствует необходимая для их обслуживания инфраструктура и нет пилотов, обученных летать на них. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Mirage-2000
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