"Козырек" работает: Россия нашла эффективный способ защитить свои танки (Military Watch Magazine, США)

MWM: дополнительная броня позволила российскому танку Т-90М выдержать удар дрона

Российский танк Т-90М выдержал удар беспилотника и может продолжать боевые действия благодаря дополнительной броне, пишет MWM. Предпринимаемые Москвой меры защиты доказали свою эффективность и будут широко использоваться в дальнейшем, отмечается в статье.

С начала полномасштабных российско-украинских боевых действий в начале 2022 года обе стороны внесли обширные модификации в свои бронетанковые войска, в том числе в качестве отклика на возросшие угрозы. Пожалуй, самой примечательной доработкой стала установка на крышах танков “козырьков”, в некоторых случаях с динамической броней, для усиленной защиты от атак сверху или ударов беспилотников.

Танки в целом получили дополнительную броню: так, Украина использовала доставшиеся от Советского Союза значительные промышленные возможности и установила динамическую защиту не только на советские машины, но и на недавно поставленные танки западного производства, включая М1А1 "Абрамс" (Abrams). Показательным же примером эффективности новой улучшенной броневой защиты российских машин стали кадры, как Т-90М выдерживает удар украинского беспилотника.

На недавних кадрах показаны видимые повреждения Т-90М после удара украинского беспилотника-камикадзе, при этом особенно пострадали защитные элементы танка и противокумулятивный экран. При этом заметно, что взорвались блоки динамической защиты “Контакт-1”. Однако сама машина осталась неповрежденной и может продолжать боевые действия после незначительного обслуживания и замены поврежденных элементов защиты.

Хотя западные источники поначалу отвергали использование так называемых “козырьков” и “клеток”, доказанная эффективность таких мер против украинских беспилотников говорит о том, что эти элементы будут широко использоваться в дальнейшем. В частности, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла на вооружение весьма похожую модификацию своей бронетехники в конце 2022 года после потерь в результате ударов беспилотников и атак палестинских ополченцев.

Первые Т-90М поступили в российскую армию в 2019 году, когда было поставлено десять машин. Изначально Минобороны собиралось закупить лишь несколько десятков новых танков с производственных линий, однако эскалация конфликта на Украине привела к значительному расширению производства и закупок. Новая модификация поступила в войска в апреле 2020 года, через два месяца после завершения государственных испытаний, и выгодно отличалась от других вариантов Т-90 на вооружении России. Среди самых примечательных особенностей следует отметить прочную базовую броню, динамическую защиту “Реликт” с широким покрытием, усовершенствованные средства управления огнем, включая тепловизионные прицелы третьего поколения, а также внедрение независимого тепловизора и цифрового дисплея для командира.

Новый автомат заряжания и основное орудие позволяют использовать более длинные и более эффективные бронебойные снаряды со стабилизатором и отделяющимся поддоном, а новая защита карусели автомата заряжания танка для экранирования экипажа от боеприпасов значительно повышает живучесть. Об этом свидетельствует отсутствие внутренних взрывов на танках Т-90М после прямых попаданий в боях на территории Украины. Считается, что машина хорошо себя показала на украинском театре военных действий и добилась значительных боевых успехов. Кроме того, гораздо более распространенные танки Т-72Б с конца 2022 года также замечены с новой конфигурацией брони, очень напоминающей Т-90М. Предположительно, речь идет о модификации с обозначением Т-72Б4.