В РФ отметили возможность размещения 44 спутников "Марафон" на одной ракете

Это позволяет сделать конфигурации платформы, сообщила газета "Сибирский спутник"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Конфигурация платформы спутника для интернета вещей "Марафон-IoT" позволит разместить на одной ракете-носителе сразу 44 аппарата. Об этом сообщает газета "Сибирский спутник" - корпоративное издание АО "Решетнев" (входит в Роскосмос), производителя аппаратов "Марафон".

"44 "Марафона" можно разместить на одной ракете-носителе благодаря конфигурации платформы", - говорится в публикации. Как отмечает газета, технические решения, примененные в новой платформе, направлены на обеспечение серийного производства спутников, увеличения скорости их сборки и снижения стоимости изделия. "В дальнейшем на базе платформы, разработанной для "Марафона", решетневцы смогут создавать и другие спутники микрокласса массой до 100 кг для решения различных целевых задач", - добавили в издании.

Первый демонстрационный аппарат группировки планировалось отправить на орбиту одновременно со спутником "Метеор-М", запуск которого с космодрома Восточный намечен на первый квартал этого года. Однако на прошлой неделе Роскосмос сообщил о переносе запуска "Марафона" из-за необходимости дополнительных проверок программного обеспечения и уточнения программы исследований.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет свыше 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый, они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

По словам гендиректора АО "Решетнев" Евгения Нестерова, конвейерное производство "Марафонов-IoT" начнется уже в этом году. В планах предприятия к 2025 году - выпустить 5 спутников, а к 2026 - уже 44 аппарата.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам занимавшего тогда должность главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.