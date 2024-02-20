Конгрессмен из США: Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе

Источник изображения: topwar.ru
Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе. В Соединенных Штатах уже приступили к разработке ответного плана, хотя нет никакой уверенности в распространяемой информации о России.
Об этом в эфире американского телеканала NBC говорил глава комитета по разведке палаты представителей конгресса Майк Тернер, состоящий в Республиканской партии.
Конгрессмен из США сообщил, что план ответа России начал разрабатывать советник по нацбезопасности Белого Дома Джейк Салливан, с которым он недавно встретился.
- заявил политик.
При этом он обеспокоен тем, что администрация Байдена не слишком торопится как-то реагировать на полученную информацию и ведет себя, «как во сне».
- сообщил Тернер.
Его коллега по комитету из числа демократов Джим Хаймс, судя по сделанному им ранее заявлению, не согласен с идеей обнародовать секретные данные.
- заявил конгрессмен.
Поводом для тревоги Тернера стали засекреченные разведданные, касающиеся угрозы национальной безопасности США, которые комитет по разведке представил конгрессменам. В американских СМИ тут же распространили слух о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования для атак на зарубежные спутники. Тернер не подтвердил их, но и не опроверг.