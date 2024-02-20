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Военное обозрение

Конгрессмен из США: Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе

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Источник изображения: topwar.ru

Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе. В Соединенных Штатах уже приступили к разработке ответного плана, хотя нет никакой уверенности в распространяемой информации о России.

Об этом в эфире американского телеканала NBC говорил глава комитета по разведке палаты представителей конгресса Майк Тернер, состоящий в Республиканской партии.

Конгрессмен из США сообщил, что план ответа России начал разрабатывать советник по нацбезопасности Белого Дома Джейк Салливан, с которым он недавно встретился.

Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису

- заявил политик.

При этом он обеспокоен тем, что администрация Байдена не слишком торопится как-то реагировать на полученную информацию и ведет себя, «как во сне».

Я призвал администрацию рассекретить это

- сообщил Тернер.

Его коллега по комитету из числа демократов Джим Хаймс, судя по сделанному им ранее заявлению, не согласен с идеей обнародовать секретные данные.

Люди не должны паниковать

- заявил конгрессмен.

Поводом для тревоги Тернера стали засекреченные разведданные, касающиеся угрозы национальной безопасности США, которые комитет по разведке представил конгрессменам. В американских СМИ тут же распространили слух о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное оружие космического базирования для атак на зарубежные спутники. Тернер не подтвердил их, но и не опроверг.

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Россия
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Ядерный щит
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