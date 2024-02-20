Показаны кадры применения ВСУ в Авдеевке микро-дрона Black Hornet Nano

Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano. Источник: topwar.ru

Украинские формирования в ходе боевых действий активно применяют беспилотные летательные аппараты самых различных видов, включая и такие интересные модели как микро-дроны Black Hornet Nano. В интернете показаны кадры применения таких микро-БЛА в ходе боев за Авдеевку.

На кадрах мы видим, что украинские военнослужащие ведут бой из жилого помещения. По нему летает маленький дрон, запущенный военнослужащими ВСУ. Это и есть микро-дрон, о котором идет речь.

Как известно, микро-БЛА Black Hornet Nano был произведен норвежской компанией Prox Dynamics, принадлежащей американской Teledyne FLIR (дочерней компании Teledyne Technologies). Серийное производство микро-дронов осуществляется с 2012 года.

Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano. Источник: topwar.ru

Данный беспилотник является самым маленьким военным дроном в мире. Его длина составляет около 100 мм, ширина – 25 мм, диаметр – 100 мм, а вес – не более 18 граммов. Беспилотник может летать со скоростью до 5 м/с при ветре до 8 м/c, а продолжительность полета составляет не более 25 минут при дальности полета до 1 километра.

Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano. Источник: topwar.ru

Микро-БЛА имеет две камеры для видеонаблюдения, которые размещаются в носу дрона. Данные с камер передаются на станцию управления беспилотным летательным аппаратом в режиме реального времени. Маленькие размеры беспилотника являются его несомненным плюсом при ведении разведки на поле боя, поскольку в него гораздо сложнее попасть из огнестрельного оружия, чем в более крупные дроны.

Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano. Источник: topwar.ru

Тем не менее, никакие дроны не помогли украинским формированиям удержать свои позиции в Авдеевке. ВСУ были вынуждены отступить из этого важнейшего укрепленного района, а отступление сопровождалось большими потерями украинских формирований в личном составе и военной технике.