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Военное обозрение

Показаны кадры применения ВСУ в Авдеевке микро-дрона Black Hornet Nano

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Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano.
Источник: topwar.ru

Украинские формирования в ходе боевых действий активно применяют беспилотные летательные аппараты самых различных видов, включая и такие интересные модели как микро-дроны Black Hornet Nano. В интернете показаны кадры применения таких микро-БЛА в ходе боев за Авдеевку.

На кадрах мы видим, что украинские военнослужащие ведут бой из жилого помещения. По нему летает маленький дрон, запущенный военнослужащими ВСУ. Это и есть микро-дрон, о котором идет речь.

Как известно, микро-БЛА Black Hornet Nano был произведен норвежской компанией Prox Dynamics, принадлежащей американской Teledyne FLIR (дочерней компании Teledyne Technologies). Серийное производство микро-дронов осуществляется с 2012 года.


Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano.
Источник: topwar.ru

Данный беспилотник является самым маленьким военным дроном в мире. Его длина составляет около 100 мм, ширина – 25 мм, диаметр – 100 мм, а вес – не более 18 граммов. Беспилотник может летать со скоростью до 5 м/с при ветре до 8 м/c, а продолжительность полета составляет не более 25 минут при дальности полета до 1 километра.


Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano.
Источник: topwar.ru

Микро-БЛА имеет две камеры для видеонаблюдения, которые размещаются в носу дрона. Данные с камер передаются на станцию управления беспилотным летательным аппаратом в режиме реального времени. Маленькие размеры беспилотника являются его несомненным плюсом при ведении разведки на поле боя, поскольку в него гораздо сложнее попасть из огнестрельного оружия, чем в более крупные дроны.


Применения ВСУ микро-дрона Black Hornet Nano.
Источник: topwar.ru

Тем не менее, никакие дроны не помогли украинским формированиям удержать свои позиции в Авдеевке. ВСУ были вынуждены отступить из этого важнейшего укрепленного района, а отступление сопровождалось большими потерями украинских формирований в личном составе и военной технике.

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Страны
США
Украина
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
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