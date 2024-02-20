Турция завершила разработку лазерной системы с элементами ИИ для уничтожения беспилотников

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Турция завершила разработку лазерной системы с элементами искусственного интеллекта (ИИ), предназначенной для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Новый комплекс под названием ALKA разработала турецкая компания Roketsan. Как заявляют разработчики, представляет она собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии, а также элементы ИИ для управления. Новый комплекс будет выпускаться в стационарном и мобильном исполнении.

Как заявил на презентации менеджер по передовым системам Roketsan Сейит Тунч, при разработке комплекса ALKA использовался опыт боевых действий на Украине. Система должна будет бороться с беспилотниками противника, а также минами и СВУ, осуществляя их дистанционный подрыв. Лазер способен поражать дроны на дальности до одного километра, система помех работает до 4-х км.

Первоначально комплекс ALKA был представлен в 2019 году, в 2021-м Roketsan даже объявил о начале серийного производства "боевой лазерной системы", якобы являющейся аналогом российского "Пересвета". Однако, производство было отложено и комплекс пошел в доработку.

Ранее сообщалось, что в состав комплекса ALKA входит лазерная пушка, радиолокационная система, система постановки помех, а также система электропитания. Комплекс способен самостоятельно определять объекты, представляющие опасность.