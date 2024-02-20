В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе

УФСБ сообщило о перехвате в ДНР британского беспилотника Banshee Jet-80

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" был перехвачен в ДНР, сообщили в УФСБ России по региону.

"УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики был перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80"", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте.

Как выяснилось, БПЛА должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, облетев город со стороны Таганрогского залива.

"В результате расшифровки полетного задания британского БПЛА установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя и должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - отметили в УФСБ России по ДНР.

По информации производителя. британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" оснащен двойными 40-килограммовыми газотурбинными двигателями, что позволяет ему развивать скорость до 200 метров в секунду, а общее нахождение в воздухе может достигать до 45 минут.

Ранее западные СМИ сообщали о намерениях Великобритании поставить для Украины беспилотные воздушные системы, включая новые ударные летательные аппараты большой дальности с дальностью более 200 километров.