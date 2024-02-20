Войти
Военное обозрение

ОСК подала иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, ранее входившей в состав российской корпорации

187
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Объединенная судостроительная корпорация предъявила иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, входившей ранее в состав ОСК. Дело будет рассматриваться Арбитражным судом Москвы, об этом пишут российские ресурсы.

ОСК намерена стрясти с финнов 36 млрд рублей в рамках предъявленного иска. Вот только причина самой претензии не называется. Вероятно, связано это с невыполнением каких-либо контрактов верфью, входившей в состав российской корпорации с 2014 года по 2019-й.

ОСК выкупила финскую верфь Arctech Helsinki Shipyard в конце 2014 года, все 100% акций находились в собственности российской корпорации. До этого ОСК с 2010 года владела 50% акций вместе с корейцами из холдинга STX. Верфь использовалась для строительства ледоколов, судов с повышенным ледовым классом, использующихся для обслуживания месторождений нефти и газа на Севере. В частности, финская верфь достраивала заложенный в Выборге ледокол "Мурманск" проекта 21900М (ЛК-16), спущенный на воду в 2015 году. В 2017 году финны спустили на воду ледокольные судна "Геннадий Невельской" и "Степан Макаров".

До 2019 года Arctech Helsinki Shipyard работала с Выборгским судостроительным заводом, хотя с заказами из-за санкций было очень трудно. Из-за убыточности ОСК продала финскую верфь круизному оператору Algador Holdings Ltd, зарегистрированному на Кипре, но владельцами которого были российские граждане Владимир Касьяненко и Ришат Багаутдинов. В 2023 году Arctech Helsinki снова сменила владельца, им стала канадская судостроительная компания Davie.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Россия
Компании
Выборгский СЗ
ОСК
Проекты
21900
21900М
Похожие новости
31.12.2021
Интервью генерального директора Объединённой судостроительной корпорации газете «Коммерсантъ»
01.09.2021
Продолжение перипетий вокруг строительства ледоколов проекта 21900М2
28.07.2021
Турецкая верфь получит контракт на постройку ледокола для «Росморпорта»
30.10.2015
На Выборгском судостроительном заводе прошла церемония спуска на воду ледокола «Новороссийск»
08.05.2014
Ледокол вошел в Неву
27.02.2012
Выборгский судостроительный завод включен в состав ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов