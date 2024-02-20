ОСК подала иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, ранее входившей в состав российской корпорации

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Объединенная судостроительная корпорация предъявила иск к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, входившей ранее в состав ОСК. Дело будет рассматриваться Арбитражным судом Москвы, об этом пишут российские ресурсы.

ОСК намерена стрясти с финнов 36 млрд рублей в рамках предъявленного иска. Вот только причина самой претензии не называется. Вероятно, связано это с невыполнением каких-либо контрактов верфью, входившей в состав российской корпорации с 2014 года по 2019-й.

ОСК выкупила финскую верфь Arctech Helsinki Shipyard в конце 2014 года, все 100% акций находились в собственности российской корпорации. До этого ОСК с 2010 года владела 50% акций вместе с корейцами из холдинга STX. Верфь использовалась для строительства ледоколов, судов с повышенным ледовым классом, использующихся для обслуживания месторождений нефти и газа на Севере. В частности, финская верфь достраивала заложенный в Выборге ледокол "Мурманск" проекта 21900М (ЛК-16), спущенный на воду в 2015 году. В 2017 году финны спустили на воду ледокольные судна "Геннадий Невельской" и "Степан Макаров".

До 2019 года Arctech Helsinki Shipyard работала с Выборгским судостроительным заводом, хотя с заказами из-за санкций было очень трудно. Из-за убыточности ОСК продала финскую верфь круизному оператору Algador Holdings Ltd, зарегистрированному на Кипре, но владельцами которого были российские граждане Владимир Касьяненко и Ришат Багаутдинов. В 2023 году Arctech Helsinki снова сменила владельца, им стала канадская судостроительная компания Davie.