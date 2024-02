ВС Канады закупают ЗРК RBS-70 NG и системы противодействия БЛА

ЦАМТО, 19 февраля. Шведская компания Saab 15 февраля объявила о подписании с правительством Канады по итогам тендера контракта на поставку ЗРК ближнего действия RBS-70 NG.

Закупка осуществляется в рамках канадской программы переносных ЗРК для удовлетворения срочных потребностей ВС Канады.

Стоимость заказа составляет около 227,5 млн. канад. долларов (169 млн. долл. США, 1,8 млрд. швед. крон без НДС). Поставки должны начаться в 2024 году. ЗРК должны обеспечить защиту войск от воздушных угроз включая самолеты, вертолеты и БЛА.

Заказ включает все необходимое для эксплуатации RBS-70 NG оборудование, включая пусковые установки, ракеты, транспортные средства, средства обучения и поддержки. В рамках этой программы Saab также будет обеспечивать долгосрочную поддержку средств ПВО ВС Канады, в т.ч. поставленным военному контингенту в составе сил расширенного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence – EFP) в Латвии. В состав EFP также входят подразделения из Албании, Чехии, Италии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Предложение Saab также включает обязательство создавать канадский контент через свое канадское подразделение, канадских партнеров и поставщиков.

Разработанный компанией Saab комплекс RBS-70 NG (New Generation) обеспечивает возможность поражения целей с применением оснащенной системой наведения по лазерному лучу ЗУР BOLIDE на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км. ЗУР четвертого поколения отличается улучшенной маневренностью, развивает скорость 2М. ЗРК может использоваться в носимой версии на треноге, интегрироваться на колесную и гусеничную платформу, устанавливаться на борту кораблей.

Ранее RBS-70 NG были приобретены ВС Бразилии, Чехии и Латвии.

ВС Канады также потратят более 46 млн. канад. долл. (34 млн. долл. США) на некинетические системы противодействия БЛА, использующие средства радиоэлектронной борьбы для постановки помех и нейтрализации малоразмерных БЛА класса Class-1. Поставки должны начаться в 2024 году.

Данный проект предусматривает поставку стационарной системы обнаружения БЛА Falcon Shield британской компании Leonardo UK Ltd. стоимостью 18,5 млн. долл., портативной системы РЭБ CACI BEAM 3.0 американской CACI Inc. за 19 млн. канад. долл. и противодроновых ружей Orion-H9 сингапурской компании TRD Systems Pte Ltd на 2 млн. канад. долл.

Кроме того, в декабре Канада объявила, что, начиная с лета 2024 года, на ротационной основе разместит в Латвии вертолеты для поддержки EFP. В их число войдут четыре CH-146 "Гриффон" и неназванное количество CH-47 "Чинук".