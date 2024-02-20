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Военное обозрение

Аналитики США: в ближайшее время Индия не сможет стать полупроводниковой сверхдержавой

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Микросхема
Микросхема.
Источник изображения: industry-hunter.com

Как показывают результаты исследований американского Инновационного фонда (ITIF), стремление Индии стать полупроводниковой сверхдержавой, скорее всего, приведет к созданию не более чем пяти заводов по производству микросхем к 2029 году. Кроме этого, самым сложным продуктом этих предприятий будут чипы, изготовленные по 28-нм техпроцессу. Но в Индии хотели и заводов больше, и стандарты производства выше.

Новый прогноз прозвучал после запуска в 2023 году схемы субсидирования Semicon India стоимостью 10 миллиардов долларов, целью которой является привлечение большего количества инвестиций в полупроводники.

В рамках этой схемы правительство страны финансирует строительство предприятий по производству полупроводников. Но если данные исследователей в этой области верны, то Индия не станет конкурентом высшего уровня наряду с другими странами-производителями чипов. Запланированные инвестиции Intel, Samsung и TSMC в одной только американской Аризоне создадут больше, чем пять фабрик, которые, по мнению аналитического центра, Индия может построить к 2029 году. И эти фабрики в Аризоне будут основаны на более мелких процессах производства (гораздо меньше 28 нм).

Производство полупроводников — это, пожалуй, самая сложная производственная деятельность человечества.

— пишут авторы исследования.

Аналитики также обнаружили, что проблемы Индии не решатся одним лишь привлечением инвестиций. Такие разовые экономические всплески не дадут последовательного технологического увеличения полупроводниковой авторитетности Индии. Построить большой завод, произвести огромную партию продукции и сбыть её – это не то, что сделает данный сегмент Индийской производственной базы мощнейшим в мире.

При построении масштабной государственной корпорации – необходимо перестроение системы на многих этапах – нужны дочерние предприятия, сеть поставщиков и вспомогательных учреждений, которые создадут непрерывный надежный налаженный процесс. В таком процессе невозможно обойтись без создания деловой среды, которая будет способствовать укреплению производственной мощности полупроводникового сегмента.

Но полупроводниковой отрасли Индии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она охватит целую экосистему. ITIF признает, что возможности страны в области проектирования интегральных схем являются ее самой сильной стороной в отрасли, но большая часть талантливых инженеров Индии в данный момент работает на иностранные компании.

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Страны
Индия
США
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