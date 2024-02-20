Минобороны РФ показало кадры уничтоженной украинской техники под Авдеевкой

Минобороны РФ в понедельник, 19 февраля, опубликовало новые кадры брошенной во время бегства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Разрозненные группы украинских военных, бросая технику стремительно покидали позиции, после чего бежали под непрерывным огневым воздействием российских войск. Только у отдельных формирований ВСУ получилось спешно уйти из Авдеевки, бросив при этом свое вооружение и военную технику.

На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят комплекс мероприятий, направленный на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ, а также полное блокирование их подразделений.

Накануне, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия города под контроль. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима. На данный момент солдаты ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Донецка от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин заслушал первые доклады Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 4:00 того же дня.

После доклада Путин поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.

Также 17 февраля о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он уточнил, что решение было принято из-за сложившейся оперативной обстановки и желания избежать окружения.

При этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 февраля заявил, что приказ Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося бегства украинских войск из данного населенного пункта.

С 2014 года из Авдеевки вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреливают жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов жителей Донецка и ближайших поселков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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