Назван пугающий ВСУ российский самолет

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ.

Российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пугают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Преимущества самолета назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Предположу, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за одного МиГ-31. Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поэтому держит в страхе всю Украину», — сказал он.

По словам эксперта, средства противовоздушной обороны (ПВО) Киева не могут отследить самолет и навестись на него, поскольку МиГ-31 развивает скорость до 2,8 тысячи километров в час.

В декабре в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о выполнении программы гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России.

В октябре источник ТАСС рассказал о готовности истребителей МиГ-31 с «Кинжалами» к патрулированию Черного моря.