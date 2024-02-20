Войти
ТАСС

Politico: США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ

192
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский на позициях ВСУ. 4 февраля 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский на позициях ВСУ. 4 февраля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Опрошенные участники Мюнхенской конференции по безопасности "обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать", пишет газета

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. План Вашингтона и его союзников по поддержке Киева сейчас заключается в том, чтобы не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в американской газете Politico.

"План сейчас, как его изложили или с сожалением описали в интервью восемь законодателей США и пять должностных лиц других стран, состоит в том, чтобы просто удерживать украинскую армию от развала. Многие обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать", - отмечается в статье. Как из нее следует, такие оценки представили участники Мюнхенской конференции по безопасности. Этот форум, как подчеркивается в материале, состоялся в то время, когда "уверенность в том, что президента [США] Джо Байден может предоставить помощь Украине, особенно мала", а бывший американский лидер Дональд Трамп "работает над тем, чтобы подорвать" усилия по предоставлению дополнительной поддержки Киеву.

"США хотят, чтобы были фотографии, на которых запечатлены радостные союзники, работающие сообща", - сказал журналистам издания чиновник одной из стран НАТО. "Но без реальной поддержки США, без их руководящей роли это будет очень трудно", - добавил он.

Говоря о попытках вашингтонской администрации обеспечить выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи, председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) подчеркнул: "Я не знаю какого-либо иного пути предоставить украинцам в краткосрочной перспективе вооружения, боеприпасы и те средства, в которых они нуждаются, кроме как из США". В публикации констатируется, что вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции, подчеркнула, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Харрис отметила, что администрация продолжит добиваться от законодателей предоставления новой военной помощи Киеву.

Споры в Конгрессе

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
15.02.2024
Эксперты проанализировали, чем обернется поражение Украины для Запада (infoBRICS, Китай)
04.12.2023
Россия добилась успеха на Украине. Америку ждет сложный выбор
03.01.2023
Эти десять тенденций заслуживают в 2023 году особого внимания
03.11.2022
"Третья мировая уже фактически началась"
30.08.2022
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов