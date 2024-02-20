Politico: США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ

Опрошенные участники Мюнхенской конференции по безопасности "обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать", пишет газета

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. План Вашингтона и его союзников по поддержке Киева сейчас заключается в том, чтобы не допустить развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в американской газете Politico.

"План сейчас, как его изложили или с сожалением описали в интервью восемь законодателей США и пять должностных лиц других стран, состоит в том, чтобы просто удерживать украинскую армию от развала. Многие обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать", - отмечается в статье. Как из нее следует, такие оценки представили участники Мюнхенской конференции по безопасности. Этот форум, как подчеркивается в материале, состоялся в то время, когда "уверенность в том, что президента [США] Джо Байден может предоставить помощь Украине, особенно мала", а бывший американский лидер Дональд Трамп "работает над тем, чтобы подорвать" усилия по предоставлению дополнительной поддержки Киеву.

"США хотят, чтобы были фотографии, на которых запечатлены радостные союзники, работающие сообща", - сказал журналистам издания чиновник одной из стран НАТО. "Но без реальной поддержки США, без их руководящей роли это будет очень трудно", - добавил он.

Говоря о попытках вашингтонской администрации обеспечить выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи, председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) подчеркнул: "Я не знаю какого-либо иного пути предоставить украинцам в краткосрочной перспективе вооружения, боеприпасы и те средства, в которых они нуждаются, кроме как из США". В публикации констатируется, что вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции, подчеркнула, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Харрис отметила, что администрация продолжит добиваться от законодателей предоставления новой военной помощи Киеву.

Споры в Конгрессе

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту.