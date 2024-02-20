Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира

Джеймс Дэвид Вэнс подчеркнул, что у Вашингтона нет производственных мощностей для "бесконечной поддержки сухопутной войны в Восточной Европе"

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки при любых мирных договоренностях по Украине, Запад не располагает производственными мощностями для ее долгосрочной военной поддержки. Уверенность в этом выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) в интервью газете Politico, которое было опубликовано в воскресенье.

"Любое мирное урегулирование потребует от Украины определенных значимых территориальных уступок, а мирные договоренности последуют, поскольку это единственный способ завершить конфликт", - отметил сенатор, который принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. "Нам нужно смириться с реальностью", - подчеркнул он.

"У нас попросту нет производственных мощностей для бесконечной поддержки сухопутной войны в Восточной Европе. И, думаю, на руководстве лежит ответственность изложить это населению", - уверен Вэнс. Он в связи с этим задал следующие риторические вопросы: "Как долго это будет продолжаться? Сколько это, как ожидается, будет стоить? И что немаловажно, как именно мы должны произвести вооружения, которые требуются для поддержки украинцев?"

Выступая на конференции, Вэнс отметил: "Фактор, ограничивающий поддержку Украины со стороны США, - это не деньги, а боеприпасы. Америка, что верно и в случае Европы, не производит достаточно боеприпасов для поддержки ведения войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке и возможного [конфликта] в Восточной Азии", - сказал он.

По словам сенатора, США в вопросе производства боеприпасов "основательно ограничены". В качестве примера Вэнс привел американские ЗРК Patriot, которые использует Киев. По его словам, украинцы "за месяц применяют столько ракет-перехватчиков, сколько США производят за год".