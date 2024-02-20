Рудской: Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в ходе отражения подготовленного странами Запада летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировали значительное превосходство российского военного искусства над натовским. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Киевский режим (в июне 2023 года. — Ред.) убедил западных кураторов в способности ВСУ разгромить российские вой­ска на поле боя <...> На сегодня можно констатировать, что все попытки контрнаступления провалились. Способствовала этому заблаговременная и качественная подготовка наших войск к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более двух тысяч километров», — указал он в интервью газете «Красная звезда».

Рудской подчеркнул, напрасная самоуверенность украинских боевиков и стран Запада привела к колоссальным потерям состава ВСУ, которым так и не удалось преодолеть тактическую зону обороны РФ.

Ранее, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он подчеркнул, что освобождение города военными РФ позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить город от ударов киевского режима.

12 февраля американский журналист Такер Карлсон указал, что Украина не способна даже с помощью стран Запада одержать победу в конфликте. Кроме того, Карлсон отметил, что для победы Украина не обладает необходимым промышленным потенциалом, так же как и страны НАТО и США.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что российское новейшее вооружение превосходит вооружение НАТО. Он обратил внимание, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике, и обо всех вооружениях, которые используются на поле боя.

Бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер 17 января заявили, что «чудо-оружие» НАТО не смогло обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) успешное контрнаступление.

16 января Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 3 января сказал, что Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

До этого, 16 октября, высокий уровень технической подготовки российской армии признал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Он добавил, что российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием. Всё это сильно затрудняет продвижение войск ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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