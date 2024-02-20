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Вестник Мордовии

Динамическая защита ARAT-1 на украинских Abrams не спасает от "Корнетов"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинские боевики регулярно демонстрируют находящиеся в тылу американские M1A1SA. Для чего они это делают, непонятно. Наши воины никогда не боялись танков типа Abrams, наоборот, во многих репортажах с передовой они высказывали желание поскорее с ними сразиться.

А вот командование ВСУ и их заокеанские спонсоры явно трусят отправлять на линию фронта эти машины. Они уже горели в Йемене, Ираке, и еще один провал им точно не нужен.

В январе текущего года сообщалось о поставках ВСУ комплектов динамической защиты ARAT-1, которая была принята на вооружение американской армии в 2018 году. Она способна противостоять только противотанковым управляемым ракетам с моноблочными боевыми частями и таким же устаревшим гранатометным выстрелам.

В то же время ее могут преодолеть не только "Корнеты", "Атаки" с "Хризантемами" и "Вихрями", но и не самые новые "Конкурсы-М".

Не держит ARAT-1 и выстрелы из танковых орудий, в том числе 115-мм снаряды. Поэтому единственный танковый батальон с M1A1SA, вероятно, будут беречь до последнего и, не исключено, что при максимально негативном для Киева развитии событий технику просто эвакуируют в Польшу.

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Страны
Ирак
Йемен
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Корнет
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