Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии.

Армия Украины все еще сохраняет боеспособность к ведению активных действий, подчеркнул начальник Главного оперативного управления - первый замначальника ведомства генерал-полковник Сергей Рудской

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России - первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", - сказал он.