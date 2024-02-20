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ТАСС

Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

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Сергей Рудской
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии.
Источник изображения: РИА Новости

Армия Украины все еще сохраняет боеспособность к ведению активных действий, подчеркнул начальник Главного оперативного управления - первый замначальника ведомства генерал-полковник Сергей Рудской

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран не исключена, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России - первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", - сказал он. 

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