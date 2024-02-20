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Военное обозрение

Германия поставила Украине бронеавтомобили FFG APC вместо бронетранспортёров Fuchs

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Базовый автомобиль BATT UMG

Источник изображения: topwar.ru

Германия поставила Украине не приспособленные к боевым действиям бронемашины, да еще и закупленные по завышенным ценам. Речь идет о бронемашинах FFG APC, которыми немцы заменили обещанные бронетранспортеры Fuchs. Об этом пишет немецкая пресса.

Германия отправила на Украину 66 автомобилей FFG APC, предназначенных для эвакуации раненых с поля боя. Однако, у данных бронемашин не имеется никакой противоминной и противоосколочной защиты. Как заявили в Киеве, на фронт эти машины не поступят, их будут использовать только в тыловых районах.

Вообще, немцы обещали еще в прошлом году начать поставки бронетранспортеров TPz1 Fuchs, технику должны были взять не из состава Бундесвера, а из промышленных запасов, после чего концерн Rheinmetall должен был провести модернизацию техники и в обновленном виде поставить ВСУ. Но проблемы с этими поставками начались практически сразу, поскольку Rheinmetall запросил "астрономические цены" за модернизированные и новые машины.

Так что ВСУ вместо БТР Fuchs получили бронеавтомобили FFG APC, бесполезные на фронте. Кроме того, как оказалось, машины закуплены по тройной цене, вместо 215 тысяч евро за одну машину немцы платили по 600 тысяч. Из-за срочности заказа технику собирали в Саудовской Аравии, а не в Германии, поскольку у немцев нет свободных мощностей.

FFG APC - лицензионная копия американской бронемашины BATT UMG. Бронеавтомобиль BATT UMG базируется на шасси Ford F550, относится к классу MRAP, предназначен для войск спецназа, пограничников, вооруженных сил и полиции.

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Страны
Германия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
F-5
Компании
Rheinmetall
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