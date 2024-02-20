Украина выводит на этап боевых испытаний два дрона-камикадзе, являющихся аналогом российского «Ланцета»

Украина завершила предварительные испытания барражирующих боеприпасов, являющихся аналогами российского дрона "Ланцет", названного в Киеве главным уничтожителем украинской бронетехники. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украина выводит на этап боевых испытаний два дрона-камикадзе, являющихся аналогами российского "Ланцета". В предварительных испытаниях участвовали дроны четырех компаний, только две компании прошли дальше. Теперь эти два беспилотника отправятся в зону боевых действий, где их попробуют испытать ударами по российской бронетехнике.

При этом в Киеве и не скрывают, что задача стояла создать аналог российского дрона "Ланцет", который принес ВСУ очень много проблем. По словам Федорова, дроны должны работать на дальность до 40 км и в дневное время.

Для нас очень важно создать аналог "Ланцета", дрона, который может поражать на 40 километров. И очень важно, что он может работать днем, как FPV-дроны

- заявил министр добавив, что украинский аналог работает не только по GPS-координатам, но и по видеоканалу, также имеется возможность корректировки на последнем отрезке. Кроме этого, оба дрона имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи.

(...) в перспективе за несколько месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц. Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок

- добавил Федоров.