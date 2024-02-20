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ТАСС

WSJ: благодаря конфликту на Украине ВПК США столкнулся с ростом заказов

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По сведениям газеты, совокупный рост производства в американском военно-промышленном комплексе составил 17,5% с начала конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине принес военно-промышленному комплексу (ВПК) США рост числа заказов со стороны министерства обороны страны и европейских союзников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, за прошедшие два года оборонная промышленность США пережила "резкий рост заказов на оружие и боеприпасы". Как указывает издание, это связано с тем, что европейские союзники пытаются нарастить свой военный потенциал, а Пентагон отправляет оружие на Украину.

Совокупный рост производства в американском ВПК составил 17,5% с начала конфликта на Украине, отмечает газета. По мнению аналитиков, с которыми пообщалось издание, темпы роста в секторе за эти годы сопоставимы сразу с 20 предыдущими годами.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поддержка Украины для США и Великобритании является не только геополитическим, но и коммерческим предприятием. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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