Американский сенатор считает, что США нужно передавать оружие Украине в кредит

По словам Линдси Грэм, на Украине много полезных ископаемых

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Вашингтону следует передавать военную помощь Киеву в кредит, а не безвозмездно, поскольку на Украине много полезных ископаемых, а госдолг США превысил уже $34 трлн. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в эфире телеканала CBS.

"Опять же, европейцы сделали $33 млрд из $50 млрд, которые они передают Украине, займом. Давайте сделаем это займом", - отметил он, говоря об американской военной помощи Киеву. Грэм считает, что США следует предоставить помощь Израилю и Тайваню на таких же условиях. "Я говорил с [бывшим] президентом [США Дональдом] Трампом ранее на этой неделе о том, чтобы оформить помощь Украине в качестве кредита. Это была его идея, не моя", - сказал законодатель.

"У нас долг на $34 трлн. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов. У Израиля мощная экономика, ей был нанесен серьезный ущерб событиями 7 октября [2023 года]", - добавил Грэм, назвав китайский остров Тайвань "довольно богатой страной".

"Почему бы нам не предоставить заем этим трем союзникам на выгодных условиях? Пусть они вернут [долг], когда смогут, если смогут. Потому что у нас долг на $34 трлн. Это идея Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате Конгресса США", - добавил законодатель.

Как отметила ранее газета The Washington Post, Грэм, который считался одним из наиболее убежденных сторонников Киева среди американских законодателей, под влиянием Трампа проголосовал против выделения новой помощи Киеву. Как констатирует издание, Грэм ранее посещал Украину и призывал Вашингтон наращивать содействие Киеву. Однако он "неоднократно голосовал против" законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, включая $60,06 млрд на поддержку Украины и $14,1 млрд на помощь Израилю. Сенат одобрил этот документ 13 февраля, однако спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон называл этот законопроект "заведомо непроходным".

Трамп добивается выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах, которые пройдут в ноябре. Он заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.