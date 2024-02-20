Премьер Эстонии заявила, что часть европейских стран не чувствует угрозы от РФ

Кая Каллас не уточнила, о каких именно государствах идет речь

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Часть европейских стран не ощущает угрозы, якобы исходящей от России в контексте украинского кризиса. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности она призвала европейские страны делать больше для поддержки Киева. "Европа много сделала и должна сделать еще больше", - отметила Каллас.

По словам премьера Эстонии, в некоторых европейских странах якобы исходящая от России угроза по-прежнему является предметом дискуссий, пишет агентство. "На словах они понимают и поддерживают, но на самом деле не так много делают, потому что они не чувствуют, что это такая угроза", - сказала она. Каллас не уточнила, о каких именно странах идет речь.

19 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус хозяина на Европейском континенте.