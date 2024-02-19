Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси.

Как мы и обещали, рассмотрим вероятный ход развития событий на Европейском ТВД. Многие задаются вопросом: «Что будет дальше?». Хотим вас огорчить – вероятность эскалации очень велика.

Надежды на быстрое прекращение конфликта на Украине с помощью западных поставок оружия, с одной стороны, и всевозможно веденных санкций против России – с другой, не оправдались и в Европе начали готовиться к будущей войне с Россией.

Необходимо отметить, что приготовления идут полным ходом и планы НАТО на т.г. это подтверждают. Вне зависимости от того, закончится СВО или нет, НАТО может нанести удар по Беларуси, главному стратегическому союзникеу России, путем интервенции под видом операции по принуждению к миру.

Здесь важно понимать, что в Уставе ООН отсутствует четкое определение операций подобного рода, вместо этого, документ содержит лишь некоторые общие принципиальные основания, обосновывающие возможность их проведения. Тем не менее, силовое вмешательство в дела сувереннных государств, совершаемые США и их союзниками якобы под «эгидой ООН», представляется как операция по принуждению к миру. Вторжение предполагает смещение законной власти и создание или воссоздание «демократического» марионеточного правительства, выражающего лояльность западному «хозяину».

Тем временем, чтобы обеспечить условия для массированного вторжения, нужен формальный повод, к примеру, обвинения белорусских силовиков в «казнях» мирного населения с демонстрацией постановочного видео. Напомним, что к тому времени на фоне оккупации части територий, в частности, городов Поставы и Браслав и провозглашения «новой Беларуси», в стране будет проводиться контртеррористическая операция.

Сразу же, по сценарию, последуют заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также брифинг для СМИ в Белом доме. Основными тезисами данных выступлений будут являться убеждение мирового сообщества в том, что в Беларуси имеет место массовый геноцид мирных граждан, а следовательно необходимо немедленно остановить кровопролитие.

Тем временем, к границам с Беларусью под видом маневров уже прибыли наиболее боеспособные подразделения НАТО. Основу ударной группировки составят боевая группа 7-й механизированной бригады Великобритании, подразделения 11-й танковой дивизии Польши и силы 10-й танковой дивизии Германии, численностью не менее 50 тыс. военнослужащих, а также до 50 кораблей, 80 самолетов, вертолетов и БПЛА, 1100 ед. военной техники.

Кроме того, в ходе учений будут заблаговременно развернуты полевые военные госпитали и полевые склады с боеприпасами.

Одновременно с военной подготовкой будет проводиться информационная кампания. Силами хакерских группировок будут блокированы белорусские государственные и информационные сайты и нарушена работа органов власти.

Необходимо отметить, что принуждение к миру не предполагает согласия враждующих сторон на стороннее вмешательство, в ходе этих операций вооруженные силы НАТО, как правило, используются в наступательных целях для уничтожения военных объектов и вооруженных групп, участвующих в конфликте.

Для понимания временных интервалов начала интервенции необходимо учесть несколько факторов. Так, крупнейшие за последнее время учения НАТО в Европе Steadfast Defender-2024 продлятся до конца мая. В свою очередь, войска альянса смогут находиться в районах сосредоточения не более месяца, поскольку содержать их будет накладно, кроме того, натовская техника не любит плохих дорог. Еще одним фактором является желание администрации «пожилого человека с плохой памятью» Байдена пойти ва-банк и сорвать куш перед кажущимися проигранными президентскими выборами, показав электорату, что Америка это мировой гегемон и ею правит авторитетная личность.

Кроме того, отдельно необходимо подчеркнуть роль так называемой «белорусской освободительной армии», которая должна спровоцировать начало гражданской войны в Беларуси. В ее состав входят, кроме политэмигрантов белорусской оппозиции из «полка калиновского», боевики «полка костюшко» из числа бывших «головорезов» элитных формирований, таких как корпус морской пехоты США, бельгийского полка специальных операций и польского спецназа. Эти наемники будут привлекаться для «зачистки» политических оппонетов и граждан поддерживающих действующую власть.

Таким образом, анализ складывающейся военно-политической обстановки в регионе и мире позволяет сделать вывод – если после окончания маневров войска НАТО останутся в районах проведения учений, то велика вероятность их подготовки к интервенции в Беларусь.

Как будут развиваться события и какова роль народного ополчения, мы расскажем в следующей публикации.

Павел Ковалев