США и Дания заблокируют российский флот в Арктике.

Дания стремится усилить военное присутствие в GIUK – два стратегических участка в морских районах между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Для этого правительство Дании подписало новое оборонное соглашение, составленное при участии правительств Гренландии и Фарерских островов. В первую очередь, оно предусматривает закупку у США стратегических БПЛА MQ-9 Reaper на сумму более 400 млн долларов США. Считается, что БПЛА расширят возможности НАТО по ведению разведки и укреплению позиций альянса в Арктике и Северной Атлантике.

При этом, общий объем финансирования, заложенный в оборонном соглашении составляет порядка 22,6 млрд долларов. Более половины средств потратят на закупку систем ПВО для сухопутных войск, а также ЗРК для кораблей ВМФ. Также стоит отметить, что Дания начала получать тяжелые арктические фрегаты OMT MPV80, предназначенные для борьбы с подводными лодками и способных противостоять угрозам из воздуха.

Выступая перед СМИ, министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен объявил о принятии на себя особых обязательств по контролю над регионом. В связи с этим Поульсен выразил намерение усилить военное присутствие Дании в Арктике и Северной Европе, включая закупку дронов дальнего действия у США.

Вместе с тем, решение о приобретении БПЛА MQ-9 Reaper было принято еще в 2021 году. Изначально выделенный бюджет в 100 млн долларов вырос в четыре раза. Приоритет для датчан сегодня, по всей видимости, составляет скорость поставки, за которую они готовы переплатить в четыре раза.

В свою очередь, гарнизоны Гренландии и Фарерских островов будут усилены дополнительными воинскими подразделениями.

«Нам нужно содержать больше сил в регионе», – подытожил министр обороны Дании.

Главным образом, Дания под руководством США создала на линии GIUK инновационный разведывательный контур, который включает в себя спутники, радиолокационные станции, гидроакустические системы, буи, датчики, а также системы визуального обнаружения и идентификации. При этом, часть элементов комплекса расположена вдоль побережья и на морском дне, что позволяет обнаруживать и отслеживать движение кораблей. Все эти компоненты интегрированы в единую систему управления и анализа данных, что позволяет США получать актуальную информацию о местоположении и движении боевых кораблей в реальном времени.

Более того, новое соглашение включает размещение радиотехнических подразделений с радиолокационными станциями на Фарерских островах в кратчайшие сроки. Эти РЛС будут контролировать воздушное пространство на расстояниях более 400 км между Исландией, Норвегией и Великобританией. В частности, планируется разместить РЛС на горе Сорнфелли, где ранее располагалось радиотехническое подразделение НАТО до его расформирования в 2007 году.

Как видим, США, используя военные объекты Дании, активно расширяет свое присутствие в арктической зоне. При этом, формирование разведывательного контура, использующего современные технологии, не только обеспечит возможность обнаружения отдельных военных кораблей или авиации, но также даст возможность блокировать их на выходе из мест базирования. Такие передовые системы обнаружения и мониторинга могут существенно ограничивать маневренность и оперативные возможности военных кораблей, и даже превратить их в легкие мишени.

Павел Ковалев