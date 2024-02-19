Конгрессмен сообщил о планах США бороться с "российской угрозой" в космосе

Конгрессмен Тернер: у СНБ США есть план против "угрозы" со стороны РФ в космосе

МОСКВА, 18 февраля/ Радио Sputnik. Совет национальной безопасности США начал разрабатывать план по противодействию якобы имеющей место угрозе со стороны России в космосе, рассказал глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.

"Все, кто видел это, используют те же формулировки, что и я – что это очень серьезная угроза… Мы встретились с (советником президента по национальной безопасности) Джейком Салливаном, и он начал излагать план, который, как мы надеемся, поможет решить эту проблему", – сказал Тернер в эфире телеканала NBC News.

Он добавил, что в среду призвал Белый дом рассекретить данные о предполагаемой угрозе, так как опасался, что администрация Джо Байдена пытается скрыть свое бездействие, как это было в прошлом году в ситуации с китайским аэростатом.

Ранее радио Sputnik рассказало, что, по мнению американских экспертов, может представлять собой "российская угроза" в космосе.