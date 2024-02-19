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ТАСС

В Киеве заявили о невозможности получить от Европы такую же помощь, как от США

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что страна делает для себя выводы по поводу доверия и надежности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Страны Европы не смогут передать Украине те же объемы военной помощи, что и США, если в Конгрессе не одобрят решение о ее выделении Киеву. Об этом в интервью агентству Укринформ сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"У европейских стран и Украины не было возможности перегруппироваться, потому что события в американском Конгрессе развивались достаточно быстро, а договоренности о распределении направлений помощи формировались в Рамштайне (на заседаниях контактной группы по военному содействию Киеву - прим. ТАСС) месяцами. <...> Те союзники, которые имеют другие обязательства, не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка со стороны Соединенных Штатов", - сказала она.

Стефанишина отметила, что у Украины в сложившейся ситуации нет плана Б. "Мы также делаем для себя выводы по поводу доверия, надежности и о том, что мы должны всегда иметь несколько параллельных процессов, даже понимая, что у нас есть твердые гарантии от союзников", - продолжали она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без помощи со стороны Соединенных Штатов Украине придется очень тяжело. Европа, по его словам, должна увеличить свой вклад.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

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Страны
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
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