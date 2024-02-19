Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки "Партизан"

16 февраля 2024 года Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИИА, Новосибирск, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") сообщил о проведении первых летных испытаний демонстратора тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований.

Демонстратор тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" разработки Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИИА, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") в первом полете, 16.02.2024 (с) Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина

Первый полет беспилотника производился в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности полета и снятия полетных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления. Полет прошел под управлением летчика-испытателя Владимира Барсука и длился 20 минут на высоте 200 м при скорости от 50 до 200 км/ч.

Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит "Партизану" значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч.

В ближайшее время в соответствии с программой летных испытаний будет проводиться плановая работа по подтверждению ключевых летно-технических характеристик и переход испытаний в беспилотный режим. По окончании испытаний демонстратор должен подтвердить возможность перевозки грузов массой до 1000 кг на расстояния до 1000 км, осуществляя взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

"По итогам работ мы получим универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что в совокупности с существенным снижением требований ко взлетно-посадочным площадкам в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной, а "Партизан" востребованным у большого количества эксплуатантов в различных отраслях применения", - прокомментировал Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ.

"Сегодня в ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление на сверхмалых скоростях. Уверен, что "Партизан" сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолетного типа и востребованным в различных областях применения от выполнения грузопассажирских перевозок, участия в спасательных операциях, тушении пожаров до проведения авиационно-химических работ, работ в интересах санитарной авиации, авиамониторинга. Поэтому в настоящее время совместно с Правительством Новосибирской области мы ведем работу по планированию создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома "Бердск-Центральный", - пояснил Владимир Барсук, директор СибНИА, Заслуженный летчик-испытатель РФ.

Со стороны bmpd укажем, что демонстратор тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" создан на основе ранее разработанного СибНИИА самолёта ТВС-2ДТС, совершившего первый полет в июле 2017 года. Самолет ТВС-2ДТС является плодом дительных работ СибНИИА по радикальной модернизации самолета Ан-2. ТВС-2ДТС оснащен американскими турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании Hartzell Propeller, и имеет цельнокомпозитную конструкцию со специально спроектированными крылом и фюзеляжем из углепластика. Для повышения взлетно-посадочных характеристик в варианте "Партизан" самолет дополнительно оснащен размещенными на нижнем крыле восемью электромоторами с воздушными винтами. Отработка данной схемы с электродвигателями ранее осуществлялась на модифицированном самолете ТВС-2МС (ремоторизованный Ан-2 с двигателем Honeywell TPE331-12UAN).

Демонстратор тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" разработки Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИИА, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") в первом полете, 16.02.2024 (с) Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина