Франция отправит на Украину экспериментальные дроны-камикадзе

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорн отметил, что французский военно-промышленный комплекс получил выгоду от конфликта на Украине за счет роста заказов и количества рабочих мест

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Франция готовится отправить на Украину новые беспилотники-камикадзе, которые пока проходят испытания. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Глава оборонного ведомства отметил, что проект создания беспилотников-камикадзе нового поколения был запущен после его вступления в должность и сейчас находится "в экспериментальной стадии". "Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели, - заявил министр. - Это также станет отличной возможностью испытать в бою вооружения нового поколения".

Лекорню указал, что французский военно-промышленный комплекс получил выгоду от конфликта на Украине за счет роста заказов и количества рабочих мест. Кроме того, французские оружейники получили возможность испытать в реальной обстановке новые технологии. В частности, речь идет об обновленной системе наведения для гаубиц Caesar с искусственным интеллектом, которая позволяет "ускорить наведение на цели". "Мы уже два года получаем отзывы об опыте использования наших собственных вооружений", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, Франция намерена поставить Украине 78 самоходных гаубиц Caesar до конца 2024 года. Он также сообщил о планах по увеличению производства боеприпасов. Помимо этого, Лекорню указал, что если раньше Франция поставляла Украине вооружения, которые в противном случае были бы утеряны из-за истечения срока годности, например системы ПВО Crotale, то теперь Париж рассчитывает перейти на прямые заказы от Киева для своих оборонных предприятий.