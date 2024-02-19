Войти
ТАСС

Франция отправит на Украину экспериментальные дроны-камикадзе

169
0
0
Источник изображения: John Moore/ Getty Images, архив

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорн отметил, что французский военно-промышленный комплекс получил выгоду от конфликта на Украине за счет роста заказов и количества рабочих мест

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Франция готовится отправить на Украину новые беспилотники-камикадзе, которые пока проходят испытания. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Глава оборонного ведомства отметил, что проект создания беспилотников-камикадзе нового поколения был запущен после его вступления в должность и сейчас находится "в экспериментальной стадии". "Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели, - заявил министр. - Это также станет отличной возможностью испытать в бою вооружения нового поколения".

Лекорню указал, что французский военно-промышленный комплекс получил выгоду от конфликта на Украине за счет роста заказов и количества рабочих мест. Кроме того, французские оружейники получили возможность испытать в реальной обстановке новые технологии. В частности, речь идет об обновленной системе наведения для гаубиц Caesar с искусственным интеллектом, которая позволяет "ускорить наведение на цели". "Мы уже два года получаем отзывы об опыте использования наших собственных вооружений", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, Франция намерена поставить Украине 78 самоходных гаубиц Caesar до конца 2024 года. Он также сообщил о планах по увеличению производства боеприпасов. Помимо этого, Лекорню указал, что если раньше Франция поставляла Украине вооружения, которые в противном случае были бы утеряны из-за истечения срока годности, например системы ПВО Crotale, то теперь Париж рассчитывает перейти на прямые заказы от Киева для своих оборонных предприятий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.10.2023
Запад решил "перезапустить" украинский ВПК. Но все не так просто
02.10.2023
«Постоянный квест»: Украина думает, где взять тысячи дронов на замену китайским беспилотникам
21.08.2023
От моря мечтаний до моря амбиций
07.08.2023
Провал, борьба, марафон. Как видят контрнаступление Украины в Москве, Киеве и Вашингтоне
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный