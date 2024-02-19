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ТАСС

Эксперт: комплект "Стрелок" является первым общевойсковым бронежилетом с защитой 70% тела

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Новая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок"
Новая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок".
Источник изображения: © Калашников/ВКонтакте

По словам Александра Арутюнова, подобные комплекты не выдают ни в одной другой армии мира

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комплект боевого снаряжения "Стрелок", поставленный в зону СВО концерном "Калашников", стал мировым прецедентом, когда общевойсковой бронежилет вместе со всеми дополнительными модулями защищает 70% тела бойца, сказал ТАСС военный эксперт Александр Арутюнов в кулуарах выставки "СтрайкКон", посвященной военно-тактическим играм. По его утверждению, подобные комплекты не выдаются ни в одной другой армии мира.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" поставил в российские войска 25 тыс. комплектов боевого снаряжения "Стрелок". Комплект включает бронежилет с керамическими плитами класса защиты Бр5, шлем и большое количество дополнительных противоосколочных модулей, в частности пояс с противоосколочным пакетом, защиту шеи, развитые двухсекционные наплечники, напашник, защиту бедер

"База "Стрелка" - это жилет и пояс, но при необходимости вы можете довольно плотно нарастить ее до перекрытия 70% тела противоосколочными элементами, - сказал Арутюнов. - Если вы можете в таком комплекте действовать при хорошей подготовке, физической в том числе, он является для вас привычным и так далее, то вы можете его использовать. Если вам не удобно, не эргономично, не готовы вы такой вес на себе таскать, вы комплектуете его в более легком варианте. Настолько полный комплект, включая корсетный бронежилет, не выдавался нигде и не выдается в мире". Комплект защиты предназначен в первую очередь для общевойсковых подразделений, а полная его комплектация наиболее хорошо покажет себя в ходе городского боя, считает эксперт.

Представитель компании Mordor Tac (производство находится в Москве), производящей военное снаряжение и средства бронезащиты, сказал ТАСС, что в западных армиях ввиду специфики их боевых действий подобные комплекты не применяются.

"Текущий конфликт показал очень интересную тенденцию - в сфере артиллерии, дронов в большей степени угрозу представляют именно осколки. Поэтому люди начинают окружать себя броней. Касательно стран НАТО - они могут быть к такой войне не готовы, вероятно они сейчас анализируют этот конфликт и на основе этого уже будут создавать другие модели и виды бронежилетов", - сказал собеседник агентства. 

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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