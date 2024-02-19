Войти
ТАСС

В Раде назвали катастрофой масштабы дефицита рабочих рук на Украине

178
0
0
Мотор Сич
Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".
Источник изображения: fotografersha.livejournal.com

Председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха отметил, что много людей уехало, многие ушли на фронт или находятся в больницах на реабилитации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Дефицит кадров в экономике Украины в период вооруженного конфликта с Россией достиг масштабов катастрофы, такой ситуации в истории страны раньше не было. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"По кадрам - это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно: очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает [реализовываться] программа переквалификации. <...> На самом деле работы хватает, дефицит кадров очень велик", - сказал он. При этом Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает украинской экономике.

В начале февраля член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов сообщил, что число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала вооруженного конфликта с РФ сократилось почти на 40%, выручка украинского бизнеса за этот период уменьшилась на 60%.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, слова которого привела британская газета The Times, сообщил, что население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. По его словам, нехватка населения затруднит процесс экономического восстановления страны после завершения боевых действий. Брик считает, что украинские власти должны будут открыть границы для иммигрантов из других стран. В свою очередь доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина, которое было опубликовано в январе, заявляла о возвращении уровня бедности в стране к показателям 2002 года.

Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук до этого заявил, что к 32-й годовщине независимости, которая отмечалась в августе прошлого года, Украина подошла беднейшей и наиболее отсталой страной Европы. Он отметил, что в рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире, а по показателю ВВП в расчете на душу населения - последнее место в Европе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
04.02.2019
Индийская верфь GSL получила контракт на постройку для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
23.08.2016
Производство "Зенитов" для Sea Launch и Land Launch будет восстановлено после возобновления финансирования
11.05.2016
Аксенов: украинские власти хотели превратить "Море" в овощную базу
09.12.2013
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске в июле 2014 года
08.10.2012
Россия по соотношению объема экспорта вооружений к ВВП занимает второе место в мире после Израиля
25.02.2010
"Антонов" разработает новый транспортный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный