В Раде назвали катастрофой масштабы дефицита рабочих рук на Украине

Председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха отметил, что много людей уехало, многие ушли на фронт или находятся в больницах на реабилитации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Дефицит кадров в экономике Украины в период вооруженного конфликта с Россией достиг масштабов катастрофы, такой ситуации в истории страны раньше не было. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"По кадрам - это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно: очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает [реализовываться] программа переквалификации. <...> На самом деле работы хватает, дефицит кадров очень велик", - сказал он. При этом Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает украинской экономике.

В начале февраля член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов сообщил, что число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала вооруженного конфликта с РФ сократилось почти на 40%, выручка украинского бизнеса за этот период уменьшилась на 60%.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, слова которого привела британская газета The Times, сообщил, что население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. По его словам, нехватка населения затруднит процесс экономического восстановления страны после завершения боевых действий. Брик считает, что украинские власти должны будут открыть границы для иммигрантов из других стран. В свою очередь доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина, которое было опубликовано в январе, заявляла о возвращении уровня бедности в стране к показателям 2002 года.

Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук до этого заявил, что к 32-й годовщине независимости, которая отмечалась в августе прошлого года, Украина подошла беднейшей и наиболее отсталой страной Европы. Он отметил, что в рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире, а по показателю ВВП в расчете на душу населения - последнее место в Европе.