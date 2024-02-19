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ТАСС

Ван И заявил Кулебе, что Китай придерживается политического решения конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Глава МИД КНР отметил, что страна не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Пекин выступает за политическое урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР. Китайский министр изложил украинскому коллеге принципиальную позицию Пекина по украинскому вопросу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении конфликта и скорейшем восстановлении мира. "Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", - сказал Ван И.

"Независимо от изменений международной ситуации Китай надеется, что отношения КНР и Украины будут развиваться нормально и продолжат приносить пользу народам двух стран", - отметил глава МИД КНР.

Он поблагодарил украинскую сторону за безопасную эвакуацию китайских граждан "во время чрезвычайной ситуации". 

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Страны
Китай
Украина
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