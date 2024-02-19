"Дыра в военном могуществе США". Почему Байден испугался противоспутникового оружия России

Полковник Ходаренок: активы США в космосе не защищены и являются выгодной целью

У США появились новые разведданные о российском ядерном потенциале в космосе. В Вашингтоне заговорили о серьезной угрозе нацбезопасности, а Джо Байден распорядился начать с Москвой прямой диалог. Чего так испугались в США и насколько опасно для Вашингтона противоспутниковое оружие РФ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

У Соединенных Штатов есть новые разведданные о военном потенциале России, связанные с усилиями Москвы по развертыванию ядерной противоспутниковой системы в космосе. Эта информация была доведена до сведения конгресса США и ключевых союзников Вашингтона. Некоторые американские законодатели утверждают, что полученные данные достаточно серьезны и их следовало бы рассекретить и обнародовать.

Согласно информации разведывательного сообщества США, перспективная российская система противоспутниковой борьбы на данном этапе находится в стадии разработки и еще не развернута в околоземном космическом пространстве. То есть пока она, по мнению представителей американского экспертного сообщества, не представляет непосредственной угрозы для США и их интересов.

"Новый уровень угрозы"

Пока неясно, насколько далеко в этом плане продвинулись технологии РФ, говорят в Вашингтоне. Нет в США и определенности, идет ли речь в полученных разведданных о российском противоспутниковом потенциале с ядерными энергетическими установками (или же ядерными двигателями) или же о потенциале с ядерным вооружением.

«Если Россия развертывает противоспутниковую систему в околоземном пространстве, то это новый уровень угрозы для орбитальной группировки космических аппаратов США, причем независимо от того, ядерная эта система или нет», - сказал в беседе с CNN директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Он добавил, что даже обычное оружие в орбитальной противоспутниковой системе может представлять значительную угрозу для американской стороны.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (представитель Республиканской партии, штат Огайо) вызвал как минимум бурю на Капитолийском холме, когда выступил с заявлением, в котором объявил, что располагает «информацией, касающейся серьезной угрозы национальной безопасности». По его словам, это связано с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом, о котором должны знать все политики конгресса США».

По большому счету, подобная информация попадала в открытый доступ и ранее. К примеру, согласно отчету разведывательного управления министерства обороны (DIA) о космической безопасности за 2022 год, в течение многих лет Россия разрабатывает системы противоспутниковой борьбы, предназначенные для нейтрализации орбитальной группировки военных и коммерческих космических аппаратов США. В Москве предусматривают возможности поражения спутников противника с земли, воздуха, в киберпространстве и из космоса, используя средства, которые варьируются от временного подавления до полного уничтожения.

В 2020 году, как сообщает CNN, Россия уже испытала противоспутниковое оружие космического базирования «со сложными орбитальными возможностями, которое могло бы иметь двойное назначение: оно могло бы обслуживать и инспектировать дружественные спутники, имея при этом возможность атаковать космические аппараты противника».

Уязвимое место США

Почему так встревожились американские законодатели? Причины этого беспокойства достаточно просты. Так, одержать верх над США в ходе вооруженной борьбы на морях и океанах очень трудно, да и надо сказать, малореально. ВМС страны сильны и весьма развиты в технологическом плане. Не менее трудная задача - добиться в войне с США господства в воздухе. В этой сфере американцы традиционно занимают передовые позиции. Да и на суше их армия очень сильна.

Но слабое и практически ничем не защищенное место, можно сказать, зияющая дыра в военном могуществе США все же есть. И это орбитальная группировка космических аппаратов США.

Какие возможности для ведения вооруженной борьбы предоставляет сегодня американская орбитальная группировка? Это разведка практически всех видов (обзорная и детальная оптико-электронная, радио и радиотехническая), система предупреждения о ракетно-ядерном ударе, многие виды связи и передачи информации, навигация и применение высокоточного оружия. Если лишить США этих аппаратов, то американская армия станет слепой, глухой и потеряет представление о том, где она находится в настоящий момент.

В Соединенных Штатах отлично сознают, что уже сегодня они в достаточно сильной степени зависят от космоса. Более того, темпы усиления этой зависимости возрастают год от года, что создает условия для уязвимости США через околоземное пространство. Например, только вывод из строя системы глобального позиционирования GPS может самым существенным образом повлиять на ход и исход вооруженной борьбы.

Своевременный вброс

В настоящее время «космические активы» Соединенных Штатов практически не защищены и представляют собой весьма выгодную цель для гипотетического неприятеля. По этим причинам даже слухи о предстоящем развертывании российской системы противоспутниковой борьбы вызвали на днях чуть ли не панику (переполох как минимум) в конгрессе США.

Но надо прямо сказать, что эта информация появилась среди американских законодателей как нельзя вовремя.

Есть все основания полагать, что шумиха в США вокруг новых разведданных возникла из-за того, что пакет помощи в размере $60 млрд для поддержки Украины в ее борьбе с Россией застопорился в палате представителей конгресса США, а экс-президент Дональд Трамп публично поддерживает членов Республиканской партии, которые выступают против этого пакета.

Трамп также в последние дни заявлял, что он призвал бы Россию «делать все, что, черт возьми, они захотят» с союзниками США по НАТО, которые не соответствуют установленным альянсом нормам по расходам на собственную оборону.

После появления данных о «Звезде смерти» Владимира Путина, досадить злодеям из Москвы, хотя бы с помощью Украины, становится в США более чем целесообразно. По всей видимости, в этих целях все в конгрессе США и затевалось. В частности, как нельзя вовремя был озвучен доклад главы комитета по разведке палаты представителей Майка Тернера.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок