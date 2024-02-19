САО «Флокс»: и пушка, и гаубица, и миномет

Это самоходное артиллерийское орудие производства Ростеха совмещает в себе функции гаубицы, пушки и миномета. Но главная его особенность – колесная база. Самоходная артиллерия на колесах – новый класс вооружения российской армии. По давней традиции этим самоходкам даются «цветочные» имена: «Мальва», «Дрок», «Флокс». Недавно новейшее САО 2С40 «Флокс», уже поступающее в войска, стало героем программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Разбираемся в преимуществах колесной артиллерии и нового «цветочного» САО российской армии.

С гусениц на колеса

Гусеничный стандарт самоходных артиллерийских установок сформировался в ходе Второй мировой войны. Тогда считалось, что САУ должны работать в связке с танками и быть такими же проходимыми и защищенными. Однако уже с 1970-х годов в армиях разных стран появляются колесные артиллерийские самоходные системы, которые успешно конкурируют с САУ на танковой базе. Одна из причин этих процессов − необходимость в улучшении стратегической и тактической мобильности на дорогах общего пользования, которых в мире за прошедшие годы стало значительно больше.

Колесные САУ обладают рядом преимуществ перед буксируемой артиллерией. Они гораздо более мобильны и независимы, могут быстро передвигаться по различным типам местности без необходимости привлечения дополнительных буксирующих средств. Такие машины могут быстрее развернуться в боевое положение, провести стрельбу и сменить позицию. Еще одно важное преимущество – в САУ на колесах личный состав и боекомплекс как минимум на марше находится под прикрытием брони. Среди ключевых плюсов в сравнении с гусеничной техникой – те же скорость и мобильность, более низкая стоимость, простота эксплуатации и ремонта.

В советской и российской армии колесная артиллерийская техника встречалась, но это были, как правило, штучные изделия, не находившие массового применения. Сегодня Госкорпорация Ростех ведет масштабную системную работу и создает целую линейку колесных САО с «цветочными» названиями. Новейшие «Дрок», «Флокс» и «Мальва» будут выпускаться массово.

Огненный «цветок» для артиллерии

В переводе с греческого «флокс» означает «пламя». И действительно, орудие «Флокс» может дать огня противнику, выпуская в его сторону до десяти снарядов в минуту.

Концепция колесных артиллерийских машин с повышенной мобильностью, простых в использовании и обслуживании, с относительно низкой стоимостью, вынашивалась российскими военными и инженерами уже давно. Ускорила эти процессы специальная военная операция, и в Ростехе в короткие сроки была разработана целая линейка колесных САО с разными калибрами.

«Флокс» отвечает за калибр 120 мм и может использоваться для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие – 120-мм нарезное. Похожие устанавливаются на САО «Хоста», «Вена», «Нона-СВК», но в данном случае оно доработано специально для «Флокса».

Данная система совмещает в себе возможности стрельбы как минометными минами, так и нарезными снарядами. При этом отличается принцип стабилизации: минометная мина стабилизируется за счет хвостового оперения, а снаряд с нарезами − за счет его вращения относительно собственной оси. «Флокс» уникален тем, что умеет работать и с той, и с другой номенклатурой выстрелов и обеспечивает стрельбу на углах возвышения пушки, гаубицы и миномета, то есть является практически универсальным орудием. Снаряд дает выигрыш в дальности и кучности, а мина – в стоимости.

Кроме стрельбы навесом и стрельбы прямой наводкой, у «Флокса» есть впечатляющий режим одновременного огневого налета. В этом случае экипаж выполняет несколько выстрелов подряд из разных положений ствола по вертикали, и снаряды прилетают одновременно практически в одну и ту же точку. Режим обеспечивается за счет эффективного взаимодействия вычислительной системы с приводами наведения.

Умчать за 30 секунд

По словам разработчиков «Флокса», сравнить его просто не с чем − эта машина уникальна. Главное, что отличает «Флокс» от предыдущих САО − новая электроника, которая позволяет интегрироваться со всеми современными системами разведки, в том числе с применением беспилотников. Машина может работать в связке с командным пунктом и другими САО, а также как одиночное огневое средство.

Идеальная схема работы колесных САО – приехать на позицию, быстро отработать по цели и сразу же сниматься с места. «Цезарю», французскому аналогу «Флокса», который сегодня применяют наши противники, для того чтобы приготовиться к стрельбе, нужна минута. Перевод в боевое положение российской машины по стандарту занимает 40 секунд, но опытный экипаж способен уложиться и в полминуты, а перевод в маршевое положение совершить еще быстрее. Примечательно, что выпущенный снаряд еще может продолжать свой полет, а экипаж «Флокса» уже успевает за это время свернуться и сменить позицию.

Боевой расчет «Флокса» состоит из четырех человек. В дороге его оберегает бронированная кабина. Позаботились разработчики и о секретности: по словам ведущего телеканала «Звезда» Алексея Егорова, в кабине есть точка, выстрел в которую из личного оружия превращает машину в безжизненное железо.

Испытания «Флокса» и сборка серийных машин шли параллельно, поэтому уже в октябре прошлого года Ростех передал в войска первую партию новейших САО. По результатам боевого применения системы «Флокса» будут дорабатываться и совершенствоваться.