Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе

Новейшие французские дроны-камикадзе, которые находятся в стадии разработки, будут переданы Украине. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — сказал он.

По словам Лекорню, передача беспилотников Киеву позволит испытать их на поле боя. Также он сообщил, что Франция работает над внедрением искусственного интеллекта в систему управления огнем самоходных гаубиц Caesar.

В январе Лекорню заявил, что Париж намерен отправлять Киеву 50 адаптированных под советские самолеты авиабомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM) в месяц на протяжении 2024 года. Бомбы AASM могут планировать к цели на расстояние до 70 километров. Комплект AASM состоит из оборудования для расширения радиуса действия и системы наведения, которые крепят к свободнопадающим бомбам.