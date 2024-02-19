Боррель: победу в конфликте на Украине определят беспилотники и ИИ

Глава дипслужбы ЕС отметил, что технологии определяют результат войны с невероятной скоростью

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя", - сказал Боррель.