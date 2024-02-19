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ТАСС

Боррель: победу в конфликте на Украине определят беспилотники и ИИ

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Глава дипслужбы ЕС отметил, что технологии определяют результат войны с невероятной скоростью

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя", - сказал Боррель. 

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Страны
Украина
Проекты
AI
БПЛА
Евросоюз
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