В Госдуме назвали факторы, которые привели к успеху в Авдеевке

Депутат Гурулев: выверенная оценка обстановки способствовала успеху в Авдеевке

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. К успеху российских войск в Авдеевке привели выверенная оценка обстановки и грамотное планирование, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Об этом он заявил в Telegram-канале.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

"Хочу представить свое видение нашей победы в Авдеевке. Несомненно, это мощный оперативный успех, об этом говорит соотношение сил и средств у нас и противника. Наша операция проведена крайне достойно. К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей", - написал он.

По его мнению, успех зависел и от подготовки подразделений и "бесподобной" системы огневого поражения.

"Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления. Были проблемы по началу, а сегодня мы имеем резервные каналы связи, защищаем информацию, чтобы противник не мог добраться. Это на сегодня очень большее достижение", - добавил депутат.

Гурулев отметил и авиацию, которая "учится", ее обеспечивает оборонно-промышленный комплекс РФ, объем современных и новых средств поражения – "достижение последнего времени, они дали потрясающий эффект".

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.