Франция обучит до 9 тыс. военных для ВСУ на фоне больших потерь

Министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню заявил, что данные обязательства содержатся в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанном президентами двух стран

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французские инструкторы подготовят до 9 тыс. украинских военных в 2024 году на фоне тяжелых потерь, которые несут ВСУ в ходе конфликта. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Франция является одним из европейских лидеров по объемам подготовки украинских солдат: мы уже подготовили 10 тыс. военнослужащих и намерены обучить дополнительно от 7 до 9 тыс. человек в 2024 году, - сказал он, добавив, что речь идет как об общей, так и о специальной подготовке. - Эта поддержка необходима, украинская армия несет тяжелые потери".

Данные обязательства, как заметил министр, содержатся в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанном президентами Франции и Украины в пятницу на встрече в Елисейском дворце. Данное соглашение подразумевает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву на сумму €3 млрд, наращивание поставок военной техники и укрепление сотрудничества в области разведки и цифровой безопасности. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.