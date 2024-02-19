Войти
ТАСС

Франция обучит до 9 тыс. военных для ВСУ на фоне больших потерь

169
0
0
Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню заявил, что данные обязательства содержатся в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанном президентами двух стран

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французские инструкторы подготовят до 9 тыс. украинских военных в 2024 году на фоне тяжелых потерь, которые несут ВСУ в ходе конфликта. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Франция является одним из европейских лидеров по объемам подготовки украинских солдат: мы уже подготовили 10 тыс. военнослужащих и намерены обучить дополнительно от 7 до 9 тыс. человек в 2024 году, - сказал он, добавив, что речь идет как об общей, так и о специальной подготовке. - Эта поддержка необходима, украинская армия несет тяжелые потери".

Данные обязательства, как заметил министр, содержатся в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанном президентами Франции и Украины в пятницу на встрече в Елисейском дворце. Данное соглашение подразумевает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву на сумму €3 млрд, наращивание поставок военной техники и укрепление сотрудничества в области разведки и цифровой безопасности. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Похожие новости
06.03.2023
Японии предрекли печальную участь: она станет "второй Украиной"
28.02.2023
"Нам нужна новая тактика": Европе критически не хватает боеприпасов
27.02.2023
Писториус заявил об отсутствии "красной линии" в вопросе оказания помощи Украине
18.12.2020
РФ начала испытания новой системы наблюдения за кораблями на Черном море
30.08.2013
Россия претендует на значительную долю мирового рынка УБС уже в ближнесрочной перспективе, помешать могут США
29.04.2011
ОАО "Туполев" приняло участие в Международном авиатранспортном форуме "Ульяновск-2011"
19.02.2008
Алжир возвращает РФ поставленные в 2006-2007 годах "МиГи"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный