Глава МИД Украины считает возможным положительное решение по Taurus

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает еще возможными поставки дальнобойных ракет Taurus. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Тот факт, что вы не услышали четкого "нет" [от германских властей], тоже является ответом", - цитирует его агентство DPA. "Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены", - сказал министр.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от прямых ответов на вопросы по Taurus. К примеру, накануне Шольц назвал "странным" прямой вопрос о том, будут ли поставлены ракеты или нет. Он в очередной раз напомнил, что Германия является вторым после США донором Украины.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Taurus.