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ТАСС

Глава МИД Украины считает возможным положительное решение по Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает еще возможными поставки дальнобойных ракет Taurus. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Тот факт, что вы не услышали четкого "нет" [от германских властей], тоже является ответом", - цитирует его агентство DPA. "Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены", - сказал министр.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от прямых ответов на вопросы по Taurus. К примеру, накануне Шольц назвал "странным" прямой вопрос о том, будут ли поставлены ракеты или нет. Он в очередной раз напомнил, что Германия является вторым после США донором Украины.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Taurus. 

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Страны
Германия
США
Украина
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