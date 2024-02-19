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ТАСС

Посол РФ: Россия и Эфиопия развивают сотрудничество в космической сфере

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Флаг страны Эфиопия.

Российский телескоп уже готовится к отправке в африканскую страну, сообщил Евгений Терехин

АДДИС-АБЕБА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Сотрудничество РФ и Эфиопии в сфере космоса имеет большие перспективы, российский телескоп уже готовится к отправке в африканскую страну. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

"Сфера космических исследований представляется весьма перспективной областью научного взаимодействия между Россией и Эфиопией", - сказал он, отметив, что в последние годы африканская страна активно развивает собственную научно-исследовательскую базу в области космических исследований, дистанционного зондирования Земли и космической связи.

Дипломат напомнил, что в 2020 году между Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук и Эфиопским институтом космических наук и технологий было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

"Документом предусмотрена установка на территории Эфиопии российского телескопа и оборудования, которые позволят прогнозировать возникновение опасных ситуаций в околоземном пространстве и осуществлять наблюдение малых тел Солнечной системы. Российский телескоп планируется разместить на территории крупнейшей в Восточной Африке обсерватории, расположенной на высоте 3 200 метров над уровнем моря в пригороде Аддис-Абебы. Как нам известно, подготовительные работы по оборудованию площадки для размещения российского оборудования находятся в стадии завершения, и его отправка в Эфиопию ожидается в ближайшее время", - рассказал Терехин.

Он пояснил, что в соответствии с установкой эфиопского руководства на интенсификацию развития научно-технического и инновационно-технологического потенциала в 2016 году постановлением правительства страны был учрежден Эфиопский институт космических наук и технологий. В 2022 году он был переименован в Институт космических наук и геопространственных исследований и сейчас является головным национальным научно-исследовательским учреждением в области космоса. 

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Страны
Россия
Эфиопия
Компании
Центр Келдыша
Проекты
2020-й год
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