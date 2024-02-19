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ТАСС

Академия Минобороны РФ запатентовала способ скрытого наведения перехватчиков на цель

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Академия им. Жукова
Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Изобретение относится к области радиоэлектронной борьбы, говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Министерства обороны России запатентовала способ скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель для повышения эффективности постановки помех. Документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Изобретение относится к области радиоэлектронной борьбы и может быть использовано для повышения эффективности постановки помех при обеспечении скрытого наведения перехватчиков на воздушную цель. Технический результат - увеличение продолжительности скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель за счет последовательного управления пространственным положением перехватчика - носителя станции активных помех и ее мощностью", - говорится в реферате к изобретению.

Как уточняется в документе, способ заключается в том, что два перехватчика оснащают станциями активных помех, а их бортовые радиолокационные станции (РЛС) объединяют в систему с каналами обмена информацией. Затем определяется атакующий перехватчик с работающей на излучение бортовой радиолокационной системой и перехватчик прикрытия со станцией активных помех. При этом перехватчик прикрытия целенаправленно сближается с атакующим истребителем в процессе его наведения. Тем самым обеспечивается максимальная эффективность прикрытия.

"При достижении расстояния между перехватчиками пары критического значения, определяемого безопасностью полетов, перехватчик прикрытия переходит от управления своим пространственным положением относительно атакующего перехватчика к управлению мощностью излучения станции активных помех, сохраняя фиксированное расстояние между перехватчиками пары", - добавляется в реферате. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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