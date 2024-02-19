Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине

Предприниматель ранее заявлял, что выделение нового пакета помощи Киеву и затягивание конфликта Украине не помогут

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт.

"Точно", - написал Маск в субботу в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в X об украинском кризисе.

"Конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает ее <...>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров", - изложил свою точку зрения Сакс.

Ранее Маск заявлял, что выделение нового пакета помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.