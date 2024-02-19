Войти
РИА Новости

В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем

180
0
0
Алексей Журавлев
Алексей Журавлев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Депутат Журавлев: тактику взятия Авдеевки можно будет использовать в будущем

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал Авдеевку важным завоеванием, так как оттуда шли обстрелы Донецка, но теперь станет "потише", депутат добавил, что командование украинских войск ровным счетом ничему не учится и тактику взятия Авдеевки можно будет применять в будущем.

"Авдеевку, которая от Донецка находится буквально через дорогу, хочу напомнить, штурмовали почти два года, прежде, чем украинские войска со своих оборонных рубежей все-таки были выдавлены. Это важное завоевание по крайней мере потому, что именно оттуда шли ежедневные обстрелы мирного донецкого населения, и сейчас в столице ДНР, надеюсь, станет потише", - сказал он РИА Новости.

По его словам, это имеет репутационное значение для киевского режима.

"Еще месяц назад Зеленский фотографировался у стелы, на которой сейчас развевается российский триколор, и уверял, что Авдеевка не падет никогда. Что касается других укрепрайонов ВСУ, то в таковые можно превратить практически каждое село. Они даются нам крайне тяжело, и примеры тому – Соледар, Артемовск, Марьинка", - добавил Журавлев.

По его мнению, с тактической точки зрения интересно, что взятие этих населенных пунктов происходило практически по одному и тому же сценарию.

"Клещи, из которых ВСУ не уходили, потому что власти в Киеве им не разрешали; потом крышка котла закрывается, и окружение. Это показывает, что командование украинских войск в этом плане ровным счетом ничему не учится, и эту тактику можно будет использовать и впредь", - подчеркнул парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
05.09.2022
Эти три российские ракеты держат в страхе весь мир
28.02.2022
В Белом доме заверяют, что НАТО не представляет угрозы для РФ
07.06.2021
Сложности взаимопонимания
02.06.2021
Глава британского МИД намерен оценить "негативное поведение" России на встрече НАТО - СМИ
09.11.2020
8 лет назад министром обороны России был назначен Сергей Шойгу
23.09.2019
"Даже думать не хочется об этом": Шойгу о войне с Украиной
31.01.2019
Проблемы оборонных предприятий Казани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный