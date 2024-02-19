Политолог Светов назвал главную причину бегства ВСУ из Авдеевки

Политолог Юрий Светов 17 февраля в беседе с «Известиями» указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ввиду совершенной безнадежности, команды в этом направлении давал лично украинский президент Владимир Зеленский, для которого жизни боевиков ВСУ не имели особого значения.

«Главное, чего мы добились, — это отодвинули линию обстрела Донецка. Теперь у Вооруженных сил Украины будет гораздо меньше возможностей для обстрела мирного населения столицы Донецкой Народной Республики», — подчеркнул он.

Отмечая военно-стратегическое значение Авдеевки, Светов отметил, что данный населенный пункт очень близко расположен к Донецку, а также является особо важным железнодорожным узлом, соединяющим столицу ДНР с Горловкой и Луганском.

Помимо этого, Светов добавил, что Вооруженным силам (ВС) РФ удалось при взятии Авдеевки избежать большого количества потерь среди своего состава благодаря боевому опыту освобождения Мариуполя и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия под контроль города. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима. На данный момент солдаты ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Донецка от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений.

Российский лидер Владимир Путин после доклада Шойгу о взятии Авдеевки поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.

Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал «Известиям», что решение задач по взятию Авдеевки произошло путем создания угрозы окружения, после чего ВСУ бежали из этого района. Он отметил, что «это было сделано по классике».

17 февраля о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он уточнил, что решение было принято из-за сложившейся оперативной обстановки и желания избежать окружения.

Американский телеканал Fox News 17 февраля назвал освобождение Авдеевки в ДНР значительной победой президента России Владимира Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира.

С 2014 года из Авдеевки вооруженные украинские формирования обстреливают жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов людей в Донецке и ближайших поселках, причем как в ДНР, так и на подконтрольных Украине территориях.

Захват Авдеевки также дал им возможность взять под огневой контроль трассы Донецк – Луганск и Дебальцево – Горловка. Отсюда же ВСУ обстреливали Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог.

Последние месяцы российская армия вела активную оборону с улучшением положения на донецком направлении. После провала контрнаступления украинских боевиков инициатива перешла к российским войскам. 10 октября наши военнослужащие начали активно наступать в районе Авдеевки. В Киеве признали, что ситуация для ВСУ сложная. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в оборону противника на 300–600 м с юга. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты уверенно продвигаются вперед с двух сторон в Авдеевке, попутно уничтожая опорные пункты ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.